الخشت يصدر قرارا بترقية 75 عضو هيئة تدريس لدرجة أستاذ وأستاذ مساعد ومدرس

أصدر الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، قرارًا بترقية 75 عضو هيئة تدريس بالجامعة للدرجات العلمية أستاذ، وأستاذ مساعد، ومدرس، في 18 كلية ومعهدا بالجامعة.

تضمن القرار منح 13 عضو هيئة تدريس درجة أستاذ، و22 عضو هيئة تدريس درجة أستاذ مساعد، و40 عضو هيئة تدريس درجة مدرس، بكليات الآداب، والحقوق، والاقتصاد والعلوم السياسية، والتجارة، والعلوم، وطب قصر العيني، وطب الأسنان، والصيدلة، والهندسة، والزراعة، والطب البيطري، والتخطيط الإقليمي والعمراني، والدراسات العليا للتربية، والدراسات الافريقية العليا، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والمعهد القومي للأورام، والمعهد القومي لعلوم الليزر.

كما أصدر الدكتور الخشت، قرارًا بتعيين 25 معيدًا بكلية طب قصر العيني بالأقسام الأكاديمية المختلفة، والحاصلين على بكالوريوس الطب والجراحة دوري نوفمبر 2018 و2019 والمستوفون لكافة شروط وقواعد التكليف.