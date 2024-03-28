وكيل "تعليم مطروح": المدرسة أساس العملية التعليمية ومن أراد التفوق فعليه الحضور

أكد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، ضرورة الانتظام في الحضور للمدرسة يوميا؛ كونها تمثل الأساس فى العملية التعليمية وتخرج منها العلماء والنجباء في كافة المجالات، فمن يسعى إلى التفوق والنجاح فعليه بالحرص على الانتظام بالحضور والاستفادة من خبرات المعلمين.

وأوضح وكيل الوزارة أنه واصل جولاته التفقدية المفاجئة؛ لمتابعة انتظام العملية الامتحانية وللاطمئنان على مسار العمل وانضباط الدراسة، حيث قام بزيارة مفاجئة لديوان إدارة الحمام التعليمية شرق مطروح وعدد من المدارس التابعة لها.

وتابع وكيل الوزارة شرح المعلمين بالفصول أثناء الحصص الدراسية بمدارس خديجة بنت خويلد الإعدادية بنات ونور العلم الابتدائية وسط مدينة الحمام وعمر بن الخطاب الابتدائية وأسامة بن زيد الابتدائية ومعاذ بن جبل الإعدادية بقرية العميد، كذلك تابع مسار امتحانات شهر مارس لصفوف النقل.

وأجرى شحاتة خلال متابعته حصص المشاهدة بالمدارس حوارا مثمرا مع الطلاب، وتابع مسار العمل بفرع مخازن إدارة الحمام بأحد المباني الملحقة في مدرسة السيدة خديجة ع بنات، موجها الدكتور رحاب قاسم مدير الإدارة، بالتنسيق مع فرع هيئة الأبنية التعليمية لعمل سياج حول المخازن لفصل المبني الملحق عن المدرسة وبما لا يؤثر على مسار العمل، كذلك مخاطبة الخدمات الحكومية من خلال قسم المخزون السلعي بالإدارة لإزالة الرواكد الخاصة بالمدارس.

وفي ختام الزيارة وجه وكيل تعليم مطروح مدير إدارة الحمام بمزيد من الانضباط داخل المدارس والمنشآت التعليمية وديوان عام الإدارة، وذلك من أجل تقديم خدمة تعليمية للطلاب.

وكيل تعليم مطروح يتابع انتظام الدراسة بمدارس الحمام

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