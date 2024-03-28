طقس مطروح.. استمرار الموجة الحارة والرياح

تشهد مدينة محافظة مطروح، اليوم الخميس، طقسا ربيعيا حارا خاصة خلال النهار مع نشاط خفيف للرياح المحلية المثيرة للرمال والأتربة، التي تهب من الصحراء الغربية على فترات متقطعة واتجاهها جنوبية إلى جنوبية غربية، وذلك بسبب الموجة الحارة التي تضرب البلاد خلال الأسبوع الجاري.

وسجلت درجة الحرارة العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة مئوية، ونشطت الرياح العكسية الشمالية الغربية الرطبة القادمة من البحر المتوسط، وبلغت سرعتها 19 كم/ساعة، وسجلت نسبة الرطوبة 44٪، ولكن دون تساقط الأمطار على السواحل الشمالية، أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه أقل من المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

من جانبها، أعلنت الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة مع التنسيق وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح؛ استعداداتها وجاهزيتها لمواجهة أي تغيرات مناخية حال حدوث ذلك.