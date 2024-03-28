استقرار أسعار الدولار في بداية تداولات اليوم الخميس 28 مارس 2024

استقرت أسعار الدولار الأمريكي، مقابل الحنيه المصري، بداية تداولات اليوم الخميس 28 من مارس 2024، فى البنوك العاملة في سوق الصرف المصرية بعد أن سيطرت عليه حالة من التذبذب خلال الأيام القليلة الماضية.

وسجل متوسط سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري، بداية اليوم نحو 47.21 للشراء و47.35 للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري 47.23 للشراء و47.33 للبيع.

بينما ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر إلى 47.23 للشراء و47.33 للبيع.

وفي بنك الإسكندرية، سجل سعر الدولار نحو 47.23 للشراء و47.33 للبيع.

فيما سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 47.23 للشراء و47.33 للبيع.

فيما ارتفع سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي بداية اليوم ليسجل نحو، 47.75 للشراء و47.85 للبيع.

كما ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة مسجلاً نحو 47.20 للشراء و47.30 للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس مسجلاً نحو 47.23 للشراء و47.33 للبيع.

بينما سجل في بنك القاهرة نحو 47.75 للشراء و47.85 للبيع.

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول مسجلاً نحو 47.23 للشراء و47.33 للبيع.

وعن سعر الدولار في السوق الموازية اليوم الخميس، سجل سعر الدولار بالسوق السوداء 47.30 جنيه للشراء و47.50 للبيع.