إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس

أصيب شاب فلسطيني، اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

ومنذ قليل، اعتقل الاحتلال الإسرائيلي شابين فلسطينيين شقيقين، وهما ماهر وأحمد بحر، بعد اقتحام بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، وأطلق الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع على المواطنين الفلسطينيين داخل البلدة.

واقتحم الاحتلال مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب، شمال شرق القدس المحتلة، بعدد كبير من الجنود والآليات العسكرية، ترافقها جرافة وتمركزوا في عدة مناطق، داخل البلدة، كما داهم الاحتلال عدد من المنازل داخل البلدة، وقاموا بتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

كما اقتحمت عدة آليات عسكرية إسرائيلية بلدة كفر عقب، وجابت عدة شوارع، دون أن يبلغ عن إعتقالات.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية، بلدة عزون شرق قلقيلية، من المدخل الغربي للبلدة، وانتشرت آليات الاحتلال العسكرية في الشوارع وتمركزت في القرية وتجولت في عدة مناطق.