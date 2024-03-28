«أبو حجر» الأسواني لـ«البوابة نيوز»: السائحة الإنجليزية وعدتني بالمشاركة في مشروع سياحي تقديرًا لأمانتي

أجرت «البوابة نيوز» لقاءً مع الريس أبو الحسن عبدالظاهر الشهير بـ«أبو حجر» 43 عاما سائق الحنطور الأمين بمدينة إدفو التابع لمحافظة أسوان؛ وذلك على إثر رفضه مكافاة مالية قدرها 1000 دولار عن طيب خاطر وعزة نفس تقديرًا على أمانته بعد أن أعاد حقيبة سائحة إنجليزية ضاربا مثلا عظيما في الأمانة يتحدث عنها السائحين الأجانب.

وأكد "أبو حجر" في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أنه رفض المكافأة المالية وقدرها 1000 دولار عن رضا وطيب خاطر، موضحا أن السائحون الأجانب هم ضيوفنا قائلا: لو ترك ضيف في بيتي أمانة فهل من المعقول عند إعادتها له أخذ مقابل هذه الأمانة، معتبرا أن السائح الأجنبي ضيفا وليس زبون ويجب أن يكرم ويقوم بالواجب معه ومنها رد الأمانة.

وأضاف "أبو حجر" أن السائحة الإنجليزية فوجئت برفضي استلام المكافأة وانبهرت من موقفي معها، لافتا إلي الموقف حدث خلال رحلتها لمصر لحضور ظاهرة تعامد الشمس علي وجه الملك رمسيس الثاني فبراير الماضي، مشيرًا إلى أنها جاءت للمرة الثانية الأسبوع الماضي وفاءً بوعدها معي حيث أنها وعدتني في المرة الأولى بعودتها مرة أخرى خصيصا لزيارتي، ووعدتني في هذه الزيارة بأنها ستقوم بإنشاء مشروع سياحي اشاركها في إدارته وذلك تقديرًا لأمانتي وأنها لن تستأمن أحدًا غيري.

يذكر أن الريس أبو الحسن وشهرته «أبو حجر» صاحب حنطور بمدينة إدفو التابعة لمحافظة أسوان أنه وجد حقيبة كتف ( كروس) بها مبلغ مالي يقدر بـ 2500 دولار وبها موبايل حديث الصنع i phone 15 Pro max يقدر بحوالي 80 ألف جنيه وأسورة من الذهب أهداها لها والدها، مشيرا إلى أنه أخبر المرشد السياحي بأنه وجد حقيبة السائحة وبها جميع متعلقاتها، وعندما أنهى المرشد السياحي ومجموعته الزيارة كان في انتظارهم لإعادة الحقيبة للسائحة