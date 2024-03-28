اليوم.. كولر وربيعة يحضران المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي ضد سيمبا

يحضر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ورامي ربيعة كابتن الفريق، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني.

يقام المؤتمر الصحفي في تمام الحادية عشرة صباح اليوم الخميس بتوقيت القاهرة) في قاعة المؤتمرات الصحفية باستاد بنجامين مكابا بدار السلام في تنزانيا.

ووصلت بعثة الفريق برئاسة الكابتن حسام غالي، عضو مجلس الإدارة، إلى تنزانيا ظهر اليوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني مساء يوم الجمعة، باستاد بنجامين مكابا، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.