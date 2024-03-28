طائرات الاحتلال تشن غارة على رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة

شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، غارة جوية على رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ومنذ قليل، نفذت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي عدة ضربات استهدفت بها مناطق شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية، بلدة عزون شرق قلقيلية، من المدخل الغربي للبلدة، وانتشرت آليات الاحتلال العسكرية في الشوارع وتمركزت في القرية وتجولت في عدة مناطق.

كما احتجزت قوات الاحتلال طفلتين عند أحد الحواجز العسكرية وسط الخليل، وهما الطفلة زينب، وجنى أثناء خروجهما من المسجد، وقام جنود الاحتلال باستجوابهما ومنعهما من الوصول إلى منزليهما.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع في شارع المطار ببلدة كفر عقب شمال القدس.