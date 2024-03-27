أحمد سليمان يساند اللاعبين والجهاز الفني قبل موقعة فيوتشر

حرص أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على الكرة، على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم، الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء حضور سليمان من أجل الاطمئنان ودعم الفريق قبل المواجهة المقبلة المرتقبة أمام مودرن فيوتشر في بطولة كأس الكونفدرالية.

وحرص عضو المجلس على الاجتماع مع عبد الواحد السيد مدير الكرة وجوزيه جوميز المدير الفني للفريق، من أجل الاطمئنان على أحوال الفريق، وأكد على توفير مجلس الإدارة لكافة سبل الدعم والمساندة للفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ أبريل المقبل باستاد القاهرة.