في حفل الأم المثالية.. "الصحفيين": تحية للمرأة الفلسطينية والسودانية

قال جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إننا لدينا زميلات كثيرات لهن أدوار كبيرة في مجلس النقابة الصحفية، مؤكدا أن المرأة الصحفية لعبت دورا كبيرا في العمل النقابي ، مهنئاً المرأة المصرية والصحفيات بمناسبة شهر المرأة.

ومن جانبها أرسلت دعاء النجار رئيس لجنة المرأة، تحية للزميلات الصحفيات الائي يتعرضن لجرائم قتل أثناء تأدية واجبهن في كشف الحقيقة، في فلسطين و السودان، وتحية خاصة للزميلة الصحفية شرين أبو عقلة، موضحة أن لجنة المرآة خاطبت المؤسسات الصحفية لتقديم الصحفيات المثاليات، واستجابت ١٨ موسسة صحفية.

وقد أعلنت دعاء النجار ،عضو مجلس نقابة الصحفيين ومقرر لجنة المرأة، أنه ستشهد نقابة الصحفيين فى الثامنة والنصف مساء اليوم احتفالية لجنة المرأة لتكريم نماذج العطاء والتضحيات من بين الزميلات الصحفيات في المؤسسات الصحفية ،و نماذج من أمهات شهداء الوطن الأبرار والمرأة الفلسطينية رمز الصمود والنضال.

وأكدت "النجار" أن الحفل تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج وسوف يتم إهداء الزميلات اللاتى تم اختيارهن من قبل المؤسسات جوائز رمزية، مشددة على حرص نقيب الصحفيين خالد البلشى والسكرتير العام جمال عبد الرحيم على اتخاذ كافة الإجراءات لإنجاح هذه الاحتفالية ومبادرة تكريم الزميلات الصحفيات تقديرًا لدورهن ومكانتهن فى خدمة المهنة والمجتمع.

وأشارت مقرر لجنة المرأة ، إلى أنه يأتى الاذحتفال كتقليد جديد للجنة دون تدخلها فى الاختيار ،موضحة أن الدعوة وجهت للمؤسسات الصحفية بحيث تقوم كل مؤسسة بترشيح زميلة واحدة نموذج للأم المثالية مشهود لها بالتضحية والعطاء والسمعة الطيبة ويرسل فى خطاب رسمى به حيثيات الاختيار الأمر الذى لاقى استجابة وترحيب كبيرين وجاءت جميع الخطابات تشيد بالمبادرة فى بث مشاعر المحبة والثناء وخلق أجواء أسرية بين الزملاء.

أوضحت "النجار" أن اختيارات المؤسسات الصحفية المختلفة جاءت على النحو التالى:أمل شاكر "الأهرام" ، إيمان راشد "الأخبار" ،جمالات يونس "الجمهورية" ، رجاء أبو شهبه "وكالة أنباء الشرق الأوسط"، ابتهال غيث "دار المعارف" ، مها عمران "روز اليوسف"،عايدة محسب مجلة الإذاعة والتليفزيون، حنان عثمان "الوفد"،نعمة أبو زيد اليوم السابع، صفاء البحار "العمال" ،فاطمة الكومى"الأسبوع"،ثناء الكراس "فيتو"، إيمان كمال "الفجر"، صفاء عصام "الشروق "، سامية سيدهم "وطنى" ،سهير غالب "البوابة نيوز"، منال القاضى "صوت الأمة"، آية حسنى "الدستور" ،فاطمة هاشم" المصري اليوم".

وأشارت مقرر لجنة المرأة ،إلى أن الحفل يتضمن تكريم الكاتبة الصحفية الكبيرة سناء البيسى كرائدة من رائدات صحافة المرأة ومؤسس مجلة نصف الدنيا وعضو مجلس نقابة الصحفيين سابقا ، فضلا عن تكريم مربية الأجيال الدكتورة عواطف عبد الرحمن أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ومن عضوات مجلس النقابة السابقات دكتور عبير سعدى وحنان فكرى.

وأكدت "النجار" أن التكريم سيشمل ايضا أمهات شهداء الوطن الأبرار صانعات الرجال والأبطال ومن أهدوا فلذات أكبادهن فدائا لوطننا الغالى ومنهم السيدة زينب والدة الشهيد البطل رائد محمد صلاح إسماعيل أحد أبطال ملحمة البرث والكتيبة ١٠٣ صاعقة بشمال سيناء ، و سوزان عبد المجيد والدة الشهيد البطل نقيب شرطة إسلام مشهور الذى استشهد فى الهجوم الإرهابى على قوات الشرطة بطريق الواحات عام ٢٠١٧.

ونوهت إلى أن تكريما لدور المرأة الفلسطينية أيقونة الصمود والتضحية والنضال سوف يتم تكريم آمال الأغا ،رئيس الأتحاد العام للمرأة الفلسطينية بجمهورية مصر العربية ،ومريم أبو دقة ،المناضلة والفدائية الفلسطينية، وميسون شعث المناضلة الفلسطينية وعضو الأمانة العامة لاتحاد المرأة الفلسطينية بالقاهرة سابقا.

واوضحت أن الفنان محمد عبد الحميد صوليست دار الأوبرا المصرية، سوف يحيى الحفل بتقديم باقة من روائع أغانى زمن الفن الجميل التى قدمت للأم وبعض الأناشيد الدينية وسوف يشدو أيضا أغنية وطنية عن فلسطين من ألحانه وكلمات الكاتب المتميز عبد الرحيم كمال.