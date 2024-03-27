الليلة الثامنة عشرة من رمضان.. آلاف المصلين يشهدون صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر

شهد آلاف المصلين اليوم الأربعاء، صلاتي العشاء والتراويح في الجامع الأزهر، في الليلة الثامنة عشرة من شهر رمضان الفضيل، وقد جاؤوا من مختلِف محافظات الجمهورية، كما يحضر إلى الجامع الطلاب ‏الوافدون بالأزهر من أكثر من مئة دولة، وتؤدى صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر بالقراءات العشر، ويؤمها نخبة من قرّاء القرآن الكريم في الأزهر.

وتقام صلاة التراويح من سورتي النور والمؤمنون، برواية الدوري عن الإمام الكسائي، وابن جماز عن الإمام أبي جعفر المدني، وابن ذكوان عن الإمام ابن عامر الشامي.

ويؤم المصلين في صلاة فجر الأربعاء، الشيخ سليم عبدالحميد، معلم القرآن الكريم بمنطقة القليوبية الأزهرية، مع التلاوة من سورة المؤمنون، تحت إشراف فضيلة الشيخ حسن عبد النبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف.