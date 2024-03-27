التحالف الوطني للعمل التنموي ينتهي من إعادة تأهيل 40 منزلا في سوهاج

انتهى التحالف الوطني للعمل التنموي، من تجديد وإعادة بناء 40 بيتًا في قرية سفلاق في محافظة سوهاج ويجري تسليم هذه المنازل على أصحابها بعد تجديدها بما يتوافق مع المعايير الملائمة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان مستوى عالٍ من الرعاية لهم. وقد بلغت التكلفة الكلية لهذه العملية 10 ملايين جنيه.

شمل مشروع إعادة الإعمار الهدم وإعادة البناء لبعض البيوت، وتزويدها بكل ما يلزم من مرافق وتجهيزات لضمان حياة كريمة للساكنين، مثل الأسقف والدهانات والأبواب والشبابيك والسيراميك، بالإضافة إلى الأثاث والمفروشات والأجهزة الكهربائية. وأكد على أهمية هذه الجهود في توفير مسكن مناسب وآمن يحمي السكان من العوامل الطبيعية ويعزز من جودة حياتهم.

وقد عبر السكان عن بالغ سعادتهم بالتحسينات التي طرأت على منازلهم، مقدمين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والتحالف الوطني وجمعية الأورمان وكل من ساهم في هذا المشروع النبيل الذي يجسد اهتمام الدولة بتحسين ظروف معيشة المواطنين.