عبدالسند يمامة ومحافظ الدقهلية يكرمان المتفوقين من طلاب "قادرون باختلاف"

كرم الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والنائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ المتفوقين من الطلاب القادرون باختلاف وذلك في حفل إفطار الوفد السنوي والذي يقام تحت شعار إفطار المحبة.

كما شارك في التكريم المحاسب محمد حلمي سويلم عضو الهيئة العليا رئيس اللجنة العامة للوفد بالدقهلية وأميمة عوض عضو الهيئة العليا ورئيس لجنة المرأة باللجنة العامة للوفد بالدقهليه والنائب الوفدي سليمان وهدان والنائبة الوفدية ليلى ابو إسماعيل واللواء سفير نور مساعد رئيس حزب الوفد ومحمد الإتربي عضو الهيئة العليا للوفد.

وتم منح المتفوقين من الطلاب القادرون باختلاف جوائز عينية وشهادة تقدير وذلك تقديرا لدورهم البارز في المجتع.