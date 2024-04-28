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الأحد 28 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

صوت الناس.. "محمد" يستغيث بالمسئولين لبحث شكوى قبل فوات الآوان

صوره تعبيرية
صوره تعبيرية
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بعث المواطن محمد سامى مصطفى ذكى رسالة إلى «البوابة نيوز»  تحمل استغاثة  يقول فيها انه يتعرض للتهديد  ويناشد المسؤولين بوزارة الداخلية المساعدة قبل فوات الاوان .

وأضاف إلى ان والدته مسنة ومريضة بجلطة في المخ  وأنه كان قد تعرض للتهديد من قبل مجموعة من الأشخاص وهذا بسبب قيامهم بتأجير محل اسفل العقار محل السكن المذكور وقيامهم بتجمعات وغيرها من الإشغالات التى اثارت انفعالى حيث تقدمت  ببلاغ للنجدة وبالفعل تم تشميع المحل المذكور إلا أنهم يتعرضون لنا بكل أشكال العنف والبلطجة مستغلين عجزي نظرا لإصابته بكسر في العمود الفقري كل هذا بسبب ابلاغي عن  وجود محل علي هيئة وكر يجميع بين البلطجية والمدمنين.

 تحولت حياتي إلى جحيم على يد هؤلاء وقاموا بتهديدى بالقتل وبالفعل قمت بإبلاغ النجد واخد منهم عدم تعرض ولكن قامو بعتراضى  ويعرضون لكل من يحاول مساعدتي فأنا لا أتمكن من النزول لقضاء مستلزمات منزلي ولهذا أناشد المسؤولين  بحث حالتي  ومحاولة انقاذى  قبل فوات الاوان للتواصل /01015866769.

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استغاثه محمد الداخلية صوت ناس المسؤولين