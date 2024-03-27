الأخضر يتراجع.. سعر الدولار مساء اليوم الأربعاء 27 مارس 2024

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات مساء اليوم الأربعاء 27 مارس 2024، بنحو 50 قرشا، ليسجل 47.35 جنيه، بدلًا من 47.85 جنيه في البنك التجاري الدولي.



سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 47.25 جنيه للشراء، ونحو 47.35 جنيه عند البيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB نحو 47.25 جنيه للشراء، ونحو 47.35 جنيه عند البيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر نحو 47.32 جنيه للشراء، ونحو 47.42 جنيه عند البيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية نحو 47.3 جنيه للشراء، ونحو 47.4 جنيه عند البيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني نحو 47.25 جنيه للشراء، ونحو 47.35 جنيه عند البيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك العقاري المصري العربي نحو 47.45 جنيه للشراء، ونحو 47.5 جنيه عند البيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي نحو 47.25 جنيه للشراء، ونحو 47.35 جنيه عند البيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الاستثمار العربي نحو 47.3 جنيه للشراء، ونحو 47.4 جنيه عند البيع.