سعر الدولار اليوم الأربعاء 27 مارس 2024

سيطر الاستقرار على سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري خلال بداية تعاملات اليوم الأربعاء 27 مارس 2024، في جميع البنوك الحكومية والتجارية ومكاتب الصرافة العاملة في سوق الصرف المصري.

سجل أقل سعر للدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي، عند 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري 47.73 جنيه للشراء و47.83 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار بداية اليوم في بنك مصر عند نحو 47.75 جنيه للشراء و47.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول وصل إلى 47.90 جنيه للشراء و48 جنيها للبيع.

في مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل سعر الدولار اليوم 47.90 جنيه للشراء و 48 جنيها للبيع.

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي بلغ 47.89 جنيه للشراء و47.99 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك قناة السويس 47.75 جنيه للشراء و47.85 جنيه للبيع.

وثبت سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي التجاري عند 47.75 جنيه للشراء و47.85 جنيه للبيع.

في المصرف الأهلي المتحد بلغ سعر الدولار اليوم نحو 47.75 جنيه للشراء و47.85 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي 47.75 جنيه للشراء و47.85 جنيه للبيع.

فيما استقر سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني 47.75 جنيه للشراء و47.85 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار اليوم البنك العربي الأفريقي الدولي الي 47.74 جنيه للشراء و47.83 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 47.73 جنيه للشراء و47.83 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 47.73 جنيه للشراء و47.83 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار في بنك الإسكندرية بداية اليوم ليسجل 47.73 جنيه للشراء و47.83 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي عند 47.73 جنيه للشراء و47.83 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك البركة 47.70 جنيه للشراء و47.80 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار اليوم في ميد بنك الي نحو 47.70 جنيه للشراء و47.80 جنيه للبيع.

وفي المصرف المتحد سجل سعر الدولار اليوم 47.70 جنيه للشراء و47.80 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار اليوم في البنك المصري لتنمية الصادرات مسجلا نحو 47.70 جنيه للشراء و47.80 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنك الاستثمار العربي نحو 47.70 جنيه للشراء و47.80 جنيه للبيع.