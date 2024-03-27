أطعمة ومشروبات لا يجب تناولها على الريق في رمضان

بعض الصائمين في رمضان يرتكبون اخطاء في تناول الطعام وقت الافطار وعلى معدة فارغة تؤثر على صحتهم وجسمهم وتسبب مشاكل بالمعدة وآلام مزعجة، فهناك بعض الاطعمة والمشروبات التي لا يجب تناولها على معدة فارغة ورغم ذلك يرتكب بعض الناس هذا الخطأ

"البوابة نيوز" توضح الاطعمة التي لا يجب تناولها وقت الافطار على معدة فارغة.

-المشروبات الغازية:

تسبب مشاكل كبيرة في المعدة والامعاء والم الغثيان والغازات.

-الحلويات:

تسبب مشاكل في المعدة وزيادة الوزن والسمنة وانتفاخ القولون ومشاكل الضغط.

-المخللات:

من الاطعمة التي تؤثر على الضغط والم المعدة والحموضة لذلك لا يجب تناولها على معدة فارغة.

-الكافيين:

الشاي او القهوة او المشروبات تسبب الجفاف والارق والتوتر بسبب تناولها على معدة فارغة الى جانب الم المعدة.

-المشروبات المثلجة:

تناولها على معدة فارغة قد يسبب مشاكل في غشاء المعدة وتبطيء الهضم.

-الحمضيات:

سواء اطعمة او مشروبات لا يجب تناولها على معدة فارغة لانها تسبب تهيج المعدة والحموضة.

-الموز:

يحتوي على السكريات التي لا ينصح بتناولها على معدة فارغة.



-المواد الصناعية:

العصائر الغير طبيعة محلاة بسكريات عالية والزبادي المحلاة والمشروبات التي تحتوي على الوان مصنعة.