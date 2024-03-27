مدرب الزمالك يستقر على بديل السعيد وماهر أمام فيوتشر بالكونفيدرالية

يستعد فريق الكرة الأول بالزمالك، لمواجهة فيوتشر في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، يوم الأحد المقبل على استاد السلام بحضور جماهيري .

ويغيب عن الزمالك الثنائي، عبدالله السعيد بسبب قيده أفريقيا ومشاركته مع فريق بيراميدز قبل انضمامه للزمالك، كما يغيب لنفس السبب ناصر ماهر بسبب قيدهم مع فريق فيوتشر ومشاركته قبل أن ينتقل للفارس الأبيض شهر يناير الماضي .

واستقر جوزية جوميز مدرب الزمالك على أحمد حمدي لتعويض غياب عبدالله السعيد، بينما سيعوض يوسف أوباما اللاعب ناصر ماهر.

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب بين الزمالك وفيوتشر يوم 7 أكتوبر المقبل على استاد القاهرة الدولي بحضور جماهيري .