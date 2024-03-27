موعد المران الأول للأهلي في تنزانيا قبل مواجهة سيمبا

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى مرانه الأول في تنزانيا مساء اليوم الأربعاء استعدادا لمباراة سيمبا التنزاني.

ويخوض الفريق تدريبه الأول في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على أحد الملاعب القريبة من مقر إقامة البعثة.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي برئاسة الكابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة؛ إلى تنزانيا ظهر اليوم الأربعاء.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمواجهة سيمبا التنزاني مساء الجمعة المقبلة في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.