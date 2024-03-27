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الأربعاء 27 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

موعد المران الأول للأهلي في تنزانيا قبل مواجهة سيمبا

بعثة الأهلي في تنزانيا
بعثة الأهلي في تنزانيا
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يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى مرانه الأول في تنزانيا مساء اليوم الأربعاء استعدادا لمباراة سيمبا التنزاني. 
ويخوض الفريق تدريبه الأول في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على أحد الملاعب القريبة من مقر إقامة البعثة. 
ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي برئاسة الكابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة؛ إلى تنزانيا ظهر اليوم الأربعاء. 
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمواجهة سيمبا التنزاني مساء الجمعة المقبلة في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

بعثة الأهلي الأهلي وسيمبا التنزاني دوري أبطال أفريقيا