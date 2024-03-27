حرائق ومصابين وسلسلة انفجارات.. ماذا حدث عند تسرب الغاز لأنفاق محطات الصرف بالقليوبية؟

في غمرة أحد أيام شهر مارس الهادئة، اليوم الأربعاء، هزّت محافظة القليوبية سلسلة من الانفجارات المُتتالية، مُخلّفةً وراءها حالة من الذعر والفوضى، ففي آن واحد، انفجرت 3 محطات صرف صحي في كل من مدن الخانكة والمرج والخصوص، تاركةً 5 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة.

اتضح فيما بعد أن سبب هذه الانفجارات هو تسرب مواد بترولية إلى نفق الصرف الصحي، مما أدى إلى اشتعال حرائق هائلة في خمسة مواقع تابعة للشركة في محطتي القلج والخصوص وغرف الاتصال بينهما، ولم يقتصر الدمار على محطات الصرف الصحي فقط، بل امتد ليشمل سيارة ملاكي وعدد من واجهات المنازل المجاورة للمحطات، تاركةً أصحابها في حالة من الحزن والأسى على ما لحق بهم من أضرار.

ما إن هدأت أصوات الانفجارات، حتى سارعت فرق الإطفاء والإنقاذ إلى موقع الحادث، حيث تمكنت من إخماد الحرائق وإسعاف المصابين، في أعقاب انفجار محطات الصرف الصحي، اتخذت محافظة القليوبية قرارًا بفصل الغاز عن المنطقة المجاورة لحادث الانفجار، وشمل هذا القرار المناطق المرتبطة بـ 3 محطات أخرى وهي الخانكة والخصوص والمرج.

وكشفت المعاينة الأولية عن حدوث تسريب غاز في خط صرف 1200م الخاص بشركات البترول في خطوط صرف القاهرة الكبرى عبر خطوط أنابيب، وأدى هذا التسريب إلى اختلاط خطوط الصرف بالمواد البترولية، مما أدى إلى حدوث حريق في محطتي الخصوص والقلج، وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق، لكنه أدى إلى أضرار جسيمة في المحطتين، وتبين أن محطة الخصوص، التي شهدت الواقعة، تخدم محطات القلج والمرج، وعندما حدث التسريب في محطة الخصوص، تأثرت محطات القلج والمرج أيضًا، وتعمل فرق الصيانة حاليًا على إعادة تشغيل محطة الخصوص، حيث تم تشغيل 60% من المحطة حتى الآن.

ونفى أحمد عبدالهادي بكير، المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، ما تردد بشأن حدوث انفجار داخل محطة المرج الجديدة بالخط الأول، وأن هذا الخبر عار تمامًا من الصحة، وأن ما حدث هو انفجار داخل محطات الصرف الصحي التابعة لشركة القاهرة للصرف الصحي والمحطات الفرعية المتواجدة بجوار محطة مترو المرج الجديدة بالخط الأول، وأن الانفجار وقع على بعد حوالي 750 متر من محطة مترو المرج الجديدة، ولم يؤثر على المحطة أو حركة القطارات.