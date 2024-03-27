كومان ينتقد "يويفا" بسبب قرار يورو 2024

أعلن رونالد كومان المدير الفني للمنتخب الهولندي لكرة القدم، رفضه لقرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بعودة قوائم المنتخبات المكونه من 23 لاعب فقط، فى يورو 2024.

وكان "يويفا" قرر العودة للقوائم التي تضم 23 لاعبا فقط في بطولة أمم أوروبا " يورو 2024"، بدلاً من القوائم التى تضم 26 لاعب، التى عمل بها الاتحاد الأوربى بسبب جائحة كورونا فى نسخة 2021.

وانتقد كومان هذا القرار أثناء المؤتمر الصحفى الذى عقد عقب المباراة الودية التى جمعت المنتخب الهولندى بنظيره الألمانى، والتى انتهت بفوز الماكينات بهدفين لهدف.

وأكد كومان على صعوبة العودة للقائمة التى تضم 23 لاعب، قائلاً: "هذا أمر غريب ألا تختار من 26 لاعبا، من غير المنطقي العودة إلى قائمة الـ23 لاعبا".

وأشار كومان فى حديثه عن هذا القرار، إلى جوليان ناجلسمان المدير الفنى للمنتخب الألمانى، قائلاً: "يشاركني زميلي نفس الرأي"، مضيفًا: "الأمر متعلق بقدرة اللاعبين على تحمل الضغوط، ويجب أن تتعامل أكثر مع الإصابات في هذه الأيام".

وأكد كومان، أن الاتحاد الهولندي قد يتواصل مع يويفا بشان هذا الأمر، ويأمل أن يجد الدعم من دول أخرى، قائلاً: "إذا قامت العديد من الدول بهذا الأمر سويا، أعتقد أنهم سيسمعون في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".