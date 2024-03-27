المشدد 7 سنوات لعامل شرع في قتل شاب وإصابة شقيقه بالسلام

قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 7 سنوات لعامل شرع في قتل شاب وإصابة شقيقه لخلافات بينهما بمنطقة السلام.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن المتهم ج.ا عامل اعتدى على المجني عليه ح.ط وأصاب شقيقه ع.ط بسلاح أبيض خلال مشاجرة بينهما، بسبب لهو الأطفال، وتم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم.

وكان قسم شرطة السلام تلقى بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين شخصين، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين إصابة شاب وشقيقه بجرح نافذ نتيجة الاعتداء عليهم بسلاح أبيض، خلال مشاجرة مع عامل، وتمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم، ونقل المجني عليهم إلى المستشفى.

وبمواجهة المتهم اعترف ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.