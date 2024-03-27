تحالف المعارضة الفنزويلي يختار مرشحًا رئاسيًا جديدًا

اختار تحالف المعارضة الفنزويلي، مرشحًا رئاسيًا جديدًا هو إدموندو جونزاليس أوروتيا، وذلك لمنع استبعاده من الانتخابات المزمع إجراؤها في غضون أربعة أشهر، وجاء هذا القرار بعد تعذر تسجيل المرشحة الفعلية كورينا يوريس بحلول الموعد النهائي.

أوروتيا هو دبلوماسي سابق شغل منصب سفير فنزويلا في الأرجنتين والجزائر، ويتم تسجيله كمرشح "مؤقت" لحين تسجيل يوريس لاحقًا.

ومنح المجلس الوطني للانتخابات تحالف المعارضة تمديدًا لتسجيل مرشحه بعد تعذر تسجيل يوريس دون توضيح السبب، ويُسمح بتغيير المرشحين للرئاسة حتى 20 أبريل.

كما يسعى تحالف المعارضة لتسجيل يوريس، وهي أستاذة جامعية، لخوض الانتخابات ضد الرئيس مادورو، الذي يسعى لولاية ثالثة.