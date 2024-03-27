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الأربعاء 27 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ الغربية يتابع مشروعات حياة كريمة بزفتى

جانب من الجوله
جانب من الجوله
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أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة كانت حلما لدى سكان الريف المصري وسرعان ما تحول هذا الحلم الى واقع ملموس بالمشروع القومي الذي يعد تحولا جذريا غير مسبوق غير شكل القرى بالريف المصري جاء ذلك خلال الجوله الصباحية التي قام بها المحافظ لمتابعة مشروعات حياة كريمة بمركز زفتى.

بدأت الجولة بتفقد أعمال رصف وتطوير طريق نهطاي الضبابشة بطول 600 متر وعرض 12 مترا، بتكلفه 5 ملايين و300 ألف جنيه، مشددًا على أهمية المتابعة المستمرة على أرض الواقع للوقوف على حجم الأعمال المنفذة بالطرق الجاري رصفها بنطاق المحافظة، وتكثيف الجهود لرفع نسب التنفيذ لانتهاء الأعمال.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد قرية سنباط حيث تفقد مركز تنمية الأسرة والطفولة وسوق سنباط النموذجي، إسعاف سنباط، الحماية المدنية بسنباط، وحدة طب الأسرة بسنباط، مجمع الخدمات الحكومية بسنباط.
واستمرت الجوله بتفقد مركز شباب شبرا اليمن، نقطة إسعاف شبراملس، الحماية المدنية بشبراملس، المجمع الزراعي البيطري بشبراملس، وحدة طب الأسرة بشبراملس.

واختتمت الجولة بتفقد رصف طريق شبراملس .

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الحماية المدنية الخدمات الحكومية الريف المصري المبادرة الرئاسية حياة كريمة