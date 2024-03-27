في ذكرى وفاته.. محطات في حياة أستاذ فن الكوميديا جورج سيدهم

تحتفي الأوساط الفنية اليوم الأربعاء، بالذكرى الرابعة على رحيل الكوميديان جورج سيدهم، أحد رواد فن الكوميديا في مصر والوطن العربي، والذي أسهم بخفة ظله في رسم البسمة على وجوه المصريين، ويعد من العلامات البارزة في تشكيل ملامح تاريخ الفن المصري بما قدمه من أعمال أثرت في وجدان الشعب العربي.

بدأ مشواره الفني موظفا في فرق التلفزيون المسرحية

في الثامن والعشرين من مايو عام 1938م ولد ابن محافظة سوهاج الفنان جورج أبيس سيدهم في مدينة جرجا، وانتقل إلى محافظة القاهرة لاستكمال دراسته الجامعية، فتخرج في كلية الزراعة بجامعة عين شمس عام 1961، ولعه بالفن جعله ينضم لفريق التمثيل بالجامعة خلال فترة دراسته بها وقدم مع زملائه عدة مسرحيات، لاقت استحسان الجمهور، فبدأ مشواره الفني موظفا في فرق التلفزيون المسرحية التي تكونت مع بدء الإرسال التلفزيوني في مصر أوائل الستينيات.

في حين أعجب الفنان سمير غانم بموهبة الفنان جورج سيدهم الفنية، فتعرف عليه في مدينة الإسكندرية، وكان "غانم" عضوا بفرقة الثلاثي المسرحية مع الفنانين عادل نصيف، ووحيد سيف، ونظرا لسفر الفنان عادل نصيف خارج مصر، وارتباط الفنان وحيد سيف بعمله في الإسكندرية، فانضم لها الفنانين: جورج سيدهم، والضيف أحمد، وأطلق عليها "ثلاثي أضواء المسرح" وانطلقت الفرقة بمسيرتها الفنية وقدمت اسكتش كوميدي بعنوان "كوتوموتو"، و" دكتور الحقني" والذي حققا نجاحا كبيرا، ثم اتبعه مجموعة متنوعة من الاسكتشات الكوميدية.

فرقة ثلاثي أضواء المسرح

انتقل نشاط الفرقة إلى المسرح، ومن أبرز أعمالها على سبيل المثال وليس الحصر: "طبيخ الملايكة، براغيت، حواديت، فندق الأشغال الشاقة، كل واحد وله عفريت، الراجل اللي جوز مراته" وغيرها من المسرحيات.

وفي عام 1968 لمع الثلاثي المكون من سمير غانم، وجورج سيدهم، والضيف أحمد في أول فوازير لرمضان "فوازير ثلاثي أضواء المسرح" من إنتاج اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وإخراج محمد سالم، واستطاعوا خلالها أن يحققوا نجاحا باهرا، وكانت جوائز الحلقات تقدم للفائزين مباشرة.

شاركهم الحلقات الفنانين: سهير الباروني، كوثر رمزي، سيد إبراهيم، كامل أنور، صفاء أبو السعود، رجاء حسين، سيد العربي، تهاني رمزي، سهير زكي، فادية عكاشة، نصر سيف، أسامة عباس، أبو الفتوح عمارة، فاروق فلوكس، وآخرون، كما قدموا أيضا فوازير وحوى يا وحوي.

شاطئ المرح

يعد فيلم "شاطئ المرح" الذي عرض في عام 1967، من أبرز أعمال الثلاثي السينمائية، التي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا، وفي إطار كوميدي يكلف الأستاذ "منصور" الشاب "حسام" ابن أحد أصدقائه بمعاونة زملائه الثلاثة بمراقبة ابنته "نورا" أثناء قيامها برحلة إلى الإسماعيلية، فتقع نورا في حب حسام، ويبادلها نفس المشاعر إلا أنها تعلم بمهمته وأن ما بينهما كان وظيفة يؤديها بأمانة، فتوافق على خطبتها لشاب عاطل بالوراثة لكي تنتقم من حسام، لكنها لم تستطع أن تقاوم مشاعرها، في نفس الوقت لا يكف حسام عن محاولاته في إقناعها بحبه الصادق فيعود الوصال والوفاق بينهما.

العمل من بطولة الفنانين: عبد المنعم مدبولي، حسن يوسف، نجاة، سمير غانم، جورج سيدهم، الضيف أحمد، يوسف فخر الدين، سامية شكري، وآخرون، والعمل من تأليف عدلي المولد، سيناريو وحوار عبدالفتاح السيد، وإخراج حسام الدين مصطفى.

فيلم شاطئ المرح

استمرت الفرقة في تألقها الفني، لكن يشاء القدر في السادس من أبريل عام 1970 ليرحل أحد أعضاء ثلاثي الفرقة الفنان الضيف أحمد، وواصل الثنائي جورج، وسمير أعمال الفرقة بنفس اسمها وقدما أعمالا مسرحية متنوعة منها: "إنت اللي قتلت عليوة، موسيكا في الحي الشرقي، جوليو ورومييت، فندق الثلاث ورقات أمام الفنان صلاح ذو الفقار، من أجل حفنة نساء، أزواج بلا ماضي، منطقة ممنوعة، أهلا يا دكتور".

لعب جورج سيدهم الأدوار الكوميدية، بالإضافة إلى تميزه وإجادته أداء الأدوار النسائية الساخرة، بالإضافة إلى قدرته على الغناء وأداء الاسكتشات المسرحية، ومن أشهر أعماله مسرحية "المتزوجون" مع صديقه الفنان سمير غانم.

المتزوجون

واحدة من أشهر الأعمال المسرحية الذي قدمها الثنائي الرائع جورج، وسمير في العام 1976، وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا، وحفرت في أذهان المشاهدين وظلت تعرض حتى وقتنا هذا من حين لآخر.

وفي إطار كوميدي يقع الشاب الفقير "مسعود" في حب الفتاة الأرستقراطية "لينا"، ويتزوجها بالرغم من رفض والدها، ثم تتنقل "لينا" إلى بيت "مسعود" المتواضع للعيش معه، وخوض تجربة الحياة الفقيرة البسيطة مع زوجها الذي تحبه، يحاول والدها الضغط عليها بشتى الوسائل، ومنها تهديدها بحرمانها من الميراث، حيث يطلب "مسعود" من زوجته "لينا" الانتقال معها إلى فيلا والدها بهدف الخروج من الحياة الصعبة التي يعيشها في المنزل المستأجر.

وشاركهما البطولة الفنانين: شيرين، نجاح الموجي، أحمد ماهر، محمد التاجي، إبراهيم قدري، رجاء أمين، زكريا موافي، رواية سعيد، وآخرون، والمسرحية من تأليف فيصل ندا، وإخراج حسن عبدالسلام.

مسرحية المتزوجون

واصلت الفرقة نحاجها الفني، لكنها لم تستمر فقرر الثنائي الانفصال فنيا في العام 1983، وكوّن كل منهما فرقة مستقلة، مع استمرار اسم فرقة الثلاثي مع الفنان جورج سيدهم، الذي قدم بمفرده عدة مسرحيات منها: "درويش يتألق فرحا، جواز مع الاشتراك في الأرباح، كلام خواجات، لو أنت فأر أنا قطة، حب في التخشيبة، وآخر عمل قدمه للمسرح كان بعنوان "نشنت يا ناصح" والتي قدمت عام 1995، من تأليف أحمد الأبياري، وإخراج عبدالمنعم مدبولي.

وشاركه البطولة الفنانين: حنان شوقي، حسين الشربيني، أحمد آدم، وفاء عامر، كريم الحسيني، وآخرون.

في السابع والعشرين من مارس عام 2020، رحل الكوميديان جورج سيدهم تاركا إرثا فنيا ضخما، يثري المكتبة المسرحية والسينمائية بالعديد من الأعمال الناجحة، التي تظل عالقة في أذهان الجميع رغم رحيله.