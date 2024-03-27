«مايير» يسجل هدف كرواتيا الرابع في شباك منتخب مصر

سجل لوفرو مايير هدف منتخب كرواتيا الرابع في شباك المنتخب الوطني، في المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب استاد العاصمة الإدارية الجديدة، في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر الودية.

افتتح رامي ربيعة التهديف لمنتخب مصر في الدقيقة السادسة من كرة من داخل منطقة الجزاء من تمريرة محمد حمدي.

وأدرك نيكولا فلاسيتش التعادل للمنتخب الكرواتي في الدقيقة 21 من تسديدة قوية، بعدما استلم تمريرة المخضرم لوكا مودريتش، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين بعد محاولات عديدة على المرمى، كان أبرزها كرة مصطفى محمد التي ارتطمت بالقائم في الدقيقة 17.

في الشوط الثاني، سجل منتخب كرواتيا الهدف الثاني في الدقيقة 57 من كرة رأسية للاعب برونو بيتكوفيتش من صناعة مودريتش أيضًا.

سجل المنتخب الكرواتي الهدف الثالث في شباك الفراعنة بواسطة أندريه كراماريتش من رأسية في الدقيقة 77 من صناعة لوفرو مايير.

وأحرز مايير رابع الأهداف في الدقيقة 86 من تسديدة قوية من صناعة أندريه كراماريتش، لتصبح النتيجة 4-1 لصالح منتخب كرواتيا.

تأهل منتخب مصر إلى نهائي كأس عاصمة مصر بعد التغلب على نيوزيلندا بهدف للا شئ، سجله مصطفى محمد من ركلة جزاء.

بينما بلغ منتخب كرواتيا، المباراة النهائية بعدما أقصى تونس بركلات الترجيح في دور نصف النهائي.