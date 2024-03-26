أصدرت الدكتورة هبة واصل، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، قرارًا رقم 7 لسنة 2024، بتكليف منى كيرلس بمهام أمين تنظيم الحزب بمحافظة الإسكندرية وصدق علي القرار النائب الدكتور عصام خليل رئيس الحزب.
نص القرار:-
بعد الإطلاع علي: قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته، ولائحة النظام الأساسي لحزب المصريين الأحرار .
تقرر الآتي:
مادة (1): تكليف السيدة منى فؤاد كيرلس حنا بمهام أمين تنظيم الحزب بمحافظة الإسكندرية.
مادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره، ويلغي ما يخالف ذلك.
سياسة
المصريين الأحرار يكلف منى كيرلس بأمانة تنظيم الإسكندرية
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أصدرت الدكتورة هبة واصل، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، قرارًا رقم 7 لسنة 2024، بتكليف منى كيرلس بمهام أمين تنظيم الحزب بمحافظة الإسكندرية وصدق علي القرار النائب الدكتور عصام خليل رئيس الحزب.
أصدرت الدكتورة هبة واصل، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، قرارًا رقم 7 لسنة 2024، بتكليف منى كيرلس بمهام أمين تنظيم الحزب بمحافظة الإسكندرية وصدق علي القرار النائب الدكتور عصام خليل رئيس الحزب.