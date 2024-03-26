المصريين الأحرار يكلف منى كيرلس بأمانة تنظيم الإسكندرية

أصدرت الدكتورة هبة واصل، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، قرارًا رقم 7 لسنة 2024، بتكليف منى كيرلس بمهام أمين تنظيم الحزب بمحافظة الإسكندرية وصدق علي القرار النائب الدكتور عصام خليل رئيس الحزب.

نص القرار:-

بعد الإطلاع علي: قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته، ولائحة النظام الأساسي لحزب المصريين الأحرار .

تقرر الآتي:

مادة (1): تكليف السيدة منى فؤاد كيرلس حنا بمهام أمين تنظيم الحزب بمحافظة الإسكندرية.

مادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره، ويلغي ما يخالف ذلك.

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