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الثلاثاء 26 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

كروس vs فان دايك.. تشكيل مباراة ألمانيا وهولندا الودية

منتخب ألمانيا
منتخب ألمانيا
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أعلن جوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة هولندا، في المباراة التي تجمعهما ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

يستضيف منتخب ألمانيا، اليوم الثلاثاء، نظيره الهولندي على ملعب دوتش باند بارك، حيث ينطلق اللقاء في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد المخضرم توني كروس أساسيًا في تشكيل المنتخب الألماني، للمباراة الثانية على التوالي عقب عودته في قرار الاعتزال الدولي.

بينما يشارك المدافع فيرجيل فان دايك في التشكيل الأساسي للطواحين، على أن يقود ممفيس ديباي هجوم هولندا أمام ألمانيا.

تشكيل منتخب ألمانيا لمواجهة هولندا

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جوشوا كيميش – أنطونيو روديجير – جوناثان تاه – ماكسيميليان ميتلشتيت

خط الوسط: توني كروس – إلكاي جوندوجان – روبرت أندريش

وفي الهجوم: جمال موسيالا – كاي هافرتز - فلوريان فيرتز.

تشكيل منتخب هولندا لمواجهة ألمانيا

حراسة المرمى: بارت فيربروجون

خط الدفاع: ماتياس دي ليخت – فيرجيل فان دايك – ناثان آكي

خط الوسط: دينزل دومفريز – جوي فيرمان - جيردي شوتن – دالي بليند

وفي الهجوم: تيجاني ريندرز – ممفيس ديباي – دانيل مالين.

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