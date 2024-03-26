بمناسبة اليوم العالمي للمسرح.. محمد سيف الأفخم يهنئ مسرحيّي العالم ويختار يون فوسيه لكتابة رسالة هذا العام

بمناسبة اليوم العالمي لأبو الفنون، أراد المهندس محمد سيف الأفخم، رئيس الهيئة الدولية للمسرح ITI، أن يُهنئ جميع مسرحيّي العالم، مُعبِّرًا عن تقديره واحترامه لهم ولجهودهم المخلصة في خدمة الفن المسرحي. وقد أكد الأفخم على الدور الهام الذي تقوم به الهيئة في تطوير وتعزيز مستوى الفنون الأدائية على المستوى العالمي، وتبادل الأفكار والتجارب بين مسرحي العالم، بما يتماشى مع رؤية منظمة اليونسكو في دعم الفنون والثقافة.

وفي هذا الإطار، اختارت الهيئة الدولية للمسرح الكاتب المسرحي النرويجي يون فوسيه، الحائز على جائزة نوبل في الأدب لعام 2023، لكتابة رسالة اليوم العالمي للمسرح لعام 2024. وتمثلت هذه الرسالة في موضوع "الفن هو السلام"، الذي يعكس أهمية الفن والمسرح في تعزيز قيم السلام والتسامح في العالم.

وفي ختام تصريحه، أعرب الأفخم عن أمله في أن تلهم رسالة يون فوسيه الجميع لتعزيز التفاهم والتعاون الدولي من خلال الفن والمسرح، وأن تكون محفزًا للمسرحين لمواصلة جهودهم في خدمة هذا الفن النبيل والمهم في بناء المجتمعات المتحضرة والمتسامحة.

حيث جاء نص الرسالة: لكل شخص ما يميّزه عن غيره ولكنه أيضا مشابهٌ شخص آخر، إن مظهرنا الخارجي المرئي متفرد ويختلف عن الأخرين، وهذا بالطبع أمر جيد، ولكن هناك أيضا شيء داخل كل واحد منا ينتمي إلى ذلك الشخص وحده - وهو روح الشخص أو نفسه، أو يمكننا أن نقرر عدم تصنيف هذاالشيء بالكلمات على الإطلاق، فقط نتركه وشأنه.

وعلى الرغم من اختلافنا عن بعضنا البعض، إلا إننا لا زلنا متشابهين، فالناس من كل أنحاء العالم متشابهون في جوهرهم، بغض النظر عن اللغة التي نتحدثها، أو لون بشرتنا، أو لون شعرنا.

وهنا تكمن المفارقة: أننا متشابهون تماما ومختلفون تماما في الوقت نفسه. ربما يكون الشخص متناقضا بطبيعته، في توازنه بين الجسد والروح - فإننا نجمع بين الوجود الملموس أكثر ارتباطا بالأرض والشيء الذي يتجاوز هذه الحدود المادية والأرضية.

الفن، وبالتحديد الفن الجيد، ينجح بطريقته الرائعة في دمج الشيئ الفريد تماما مع الشيء الشامل. فهو يتيح لنا أن نفهم ما هو المختلف - ما هو أجنبي - باعتباره شاملا من خلا الفن. وبذلك، يتجاوز الفن حدود اللغات والمناطق الجغرافية والبلدان. فهو يجمع بين الصفات الفردية لكل فرد فحسب، بل أيضا وبمعنى آخر، الخصائص الفردية لكل مجموعة من الناس، لكل أمة على سبيل المثال.

ولا يقوم الفن بذلك من خلا تسوية الاختلافات وجعل كل شيء متماثلا، بل على العكس من ذلك، يقوم بذلك من خ ل اظهار ما هو مختلف عنا، وما هو غريب أو أجنبي. يحتوي كل فن جيد على وجه التحديد على شيء غريب، شيء نستطيع فهمه تماما، ولكننا في الوقت نفسه نستطيع فهمه بطريقة ما. أنه يحتوي على لغز، إذا جاز التعبير. شيء يبهرنا وبالتالي يدفعنا إلى ما هو أبعد من حدودنا، وهكذا يخلق السمو الذي يجب أن يحتويه ويقودنا إليه كل عمل فني.

لا أعرف طريقة أفضل للجمع بين الأضداد، وهذا هو النهج المعاكس تماما لنهج الصراعات العنيفة التي نشهدها في كثير من الأحيان في العالم، والتي تنغمس في الإغراء المدمر لإبادة أي شيء أجنبي، أي شيء فريد ومختلف، غالبا باستخدام أكثر الاختراعات الإنسانية التي وضعتها التكنولوجيا بين أيدينا. هناك إرهاب في العالم. هناك حروب. فالبشر لديهم جانب حيواني أيضا، مدفوعا بغريزة تجربة الآخر، ويعتبرون الأجنبي والمختلف تهديدا لوجود الفرد بدلاً من أن يكون لغزا ساحراً.

هكذا يتلاشى التفرد والاختلافات التي يمكننا رؤيتها جميعا، تاركا وراءه تجانسا جماعيا حيث يشكل أي شيء مختلف تهديدا يجب القضاء عليه. وما يُنظر إليه من الخارج على أنه اخت ف، على سبيل المثال في الدين أو الأيديولوجية السياسية، يصبح شيئاً يجب هزيمته وتدميره.

الحرب هي المعركة ضد ما يكمن في أعماقنا جميعا: شيء فريد من نوعه. وهي أيضا معركة ضد الفن، ضد ما يكمن في أعماق كل الفنون.

لقد تحدثت هنا عن الفن بشكل عام، وليس عن المسرح أو الكتابة المسرحية على وجه الخصوص، ولكن هذا يرجع إلى أن الفنون كلها جيدة، كما قلت، جيدة في أعماقها، وتدور حول نفس الشيء: أخذ ما هو فريد تماما، ومحدد تماما، وجعله شاملاً . والجمع بين المحدد والشامل من خلال التعبير الفني، دون القضاء على تفرده ولكن بتأكيد هذا التفرد، مما يسمح لما هو غريب وغير مألوف أن يتألق بوضوح.

الحرب والفن متضادان، تماما كما أن الحرب والسلام متضادان، الأمر بهذه البساطة "الفن هو السلام".

