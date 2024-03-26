الدفاع البريطانية: روسيا تعمل على توسيع تواجدها العسكري شمالي غرب البلاد

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الثلاثاء، أن روسيا تحاول توسيع نطاق تواجدها العسكري في شمال غرب البلاد في ظل تهديدات أوكرانيا بنقل ساحة القتال إلى الأراضي الروسية.

وذكرت الوزارة، في أحدث بيان استخبارتي لها أوردته صحيفة “الجارديان” البريطانية عبر نسختها الإلكترونية، أن معظم القوات الروسية لاتزال مُكرسة للقتال في أوكرانيا مع استمرار نشر إعلانات للتجنيد في الجيش الروسي.

وأضافت أنه سيتعين على موسكو "بشكل شبه مؤكد" أن تقرر ما إذا كانت وحدات جديدة مثل فيلق الجيش الـ44 ستظل في مواقعها بمجرد إنشائها أو سيتم إرسالها إلى أوكرانيا للحفاظ على القوة المقاتلة هناك.

يُشار إلى أن كلا من روسيا وأوكرانيا زادتا من وتيرة هجماتهما خلال الأسابيع الأخيرة الماضية، حيث تعهدت كييف بالانتقام من خلال نقل القتال إلى الأراضي الروسية بعد مرور أكثر من عامين على انطلاق الحرب.