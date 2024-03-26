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الثلاثاء 26 مارس 2024
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عبدالرحيم علي

بوابة العرب

صحة غزة: 81 شهيدا و93 مصابا في مجازر إسرائيلية خلال 24 ساعة

غزة
غزة
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أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الثلاثاء أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 8 مجازر مروعة ضد عائلات فلسطينية في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما أسفر عن استشهاد 81 شخصًا وإصابة 93 آخرين.

وأشارت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إلى أن حصيلة الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة لليوم الـ 172 على التوالي، ارتفعت إلى 32414 شهيدًا و74787 مصابًا منذ 7 أكتوبر الماضي.

وحذرت الوزارة من أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع، حيث لا تزال طواقم الإسعاف والدفاع المدني تواجه صعوبات في الوصول إلى العديد من الضحايا الذين يُعتقد أنهم تحت الأنقاض وفي الطرقات.

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