الصحة الروسية: خروج 30 مصابا في الهجوم الإرهابي بكروكوس من المستشفيات

أعلنت وزارة الصحة الروسية اليوم الثلاثاء، خروج 30 من ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة مدينة كروكوس في كراسنوجورسك من المؤسسات الطبية.

ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة الروسية في منطقة موسكو، أصيب 121 شخصا نتيجة الهجوم الإرهابي، وتم نقل 91 منهم إلى المستشفى، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم الإخباري.

ووفقا لنائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا جوليكوفا، فإن حالة الضحايا التسعة في كروكوس تم تقييمها على أنها خطيرة للغاية.

وفي وقت سابق، قال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، إن أطباء العاصمة لم يفقدوا أي مريض خطير بعد الهجوم الإرهابي.