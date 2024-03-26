الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إصابة شابًا فلسطينيًا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، من المنطقة الشرقية وحاجز بيت فوريك، معززة بجرافة عسكرية إسرائيلية، كما داهم جنود الاحتلال عدد من المنازل داخل مخيم بلاطة، وأطلق الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع على المواطنين.

وانتشر عدد كبير من قناصة الاحتلال الإسرائيلي فوق أسطح المباني العالية بمخيم بلاطة، ومنطقة الضاحية العليا.

واستشهد اليوم، 15مواطنًا فلسطينيًا جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلًا يعود لعائلة أبو نقيرة بمنطقة مصبح شمال رفح جنوب قطاع غزة، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى سقوط عشرات الجرحى الفلسطينيين.

كما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني خروج مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس، جنوب قطاع غزة عن الخدمة بعد إجبار قوات الاحتلال الإسرائيلي طواقم المستشفى والجرحى على إخلائه وإغلاق مداخله بالسواتر الترابية.