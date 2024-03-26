غدا.. انتصار عبد الفتاح أول ضيوف برنامج " الفن في البيت "

يبدأ غدا عرض برنامج "الفن في البيت "، علي قناة ten، تقديم الإعلامية منة راشد، في تمام الساعة التاسعة مساءً، حيث يعرض البرنامج حفلات شهر رمضان بوزارة الثقافه ويسلط الضوء علي العروض التي تقدم بالمجان للجمهور.

وتتناول الحلقة مناقشة عدة موضوعات منها مدى أهميه تقديم تلك الفنون للجمهور وزيادة وعيه لجذبهم للفن الهادف، وكذلك كيفية المحافظه علي التراث الفني، وسيتم استضافة الدكتور انتصار عبد الفتاح في أولي حلقات البرنامج وأعضاء فرقته، وسيكشفون خلال الحلقة عن أهمية الفن الذي يقدموه ورسالتهم هي أنه لا يوجد فرق بين المسلم والمسيحي، وكيف يستطيع وسط وجود بعض الأصوات والأعمال الرديئة جذب الجمهور للفن الهادف، ويكشفوا كذلك سبب اختيارهم للأماكن الأثرية لعرض حفلاتهم.