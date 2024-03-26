حسام حسن يدعم منتخب الساق الواحدة قبل مواجهة مصر وكرواتيا

حرص الجهاز الفني ولاعبي منتخب مصر الوطني، لكرة القدم على استقبال فريق الساق الواحد في استاد القاهرة الدولي استعدادا لنهائي كأس عاصمة مصر أمام كرواتيا.

والتقط لاعبي فريق الساق الواحد صور تذكارية مع الجهاز الفني بقيادة حسام وإبراهيم حسن ولاعبي المنتخب على رأسهم عمر مرموش، ومحمود تريزيجيه ومصطفى محمد.

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر أمام كرواتيا المقرر لها العاشرة مساء اليوم الثلاثاء في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر، عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب كرواتيا القميص الأحمر فى الأبيض والشورت والجورب الأبيض. حضر الاجتماع الفني على محمد على إداري منتخب مصر.

ويستعد منتخب مصر الوطني لمواجهة كرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر، بعد الفوز على نيوزيلندا في نصف النهائيه.

وقال الدكتور محمد خيري رئيس الجهاز الفني عن سعادته باللقاء

وصرح خيري بانهم قاموا ببحث آليات تعميم اللعبه علي جميع الانديه

واضاف ان كابتن ابراهيم حسن أعلن عن حضورهم افتتاح البطوله المحددموعده ١٩ ابريل المقبل

وتضم قائمة منتخب مصر والجهاز الفني:

محمود حنفي - إسلام مجاهد- محمود مصطفى - حسني امبارك - يوسف محمد - عرفة ناصر - إسلام فايز - إبراهيم أحمد - مصطفى محمود - عبدالله مصطفى - عيد سعيد - أحمد محمد إبراهيم - محمد أحمد - محمود عبدالعظيم -احمد مسعد - زاهر شبل_ اشرف الزوجرى _ ابراهيم بدوى _ محمد وائل.

يضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني: محمد خيرى رئيس جهاز المنتخب ايڤران يوانايك مديرًا فنيًا، رستم محمد مدربًا عامًا،محمد فوزى مدرب حراس المرمى، وأحمد عماره مدرب اللياقه البدنيه،، بولات دوجان مدلك (محمد نبيل، شادى اسامه الجهاز الادارى )، عمر اشرف مترجم.

يرأس لجنة كرة القدم للساق الواحدة في اللجنة البارالمبية المصرية محمد عادل حسني

نائب رئيس كرة القدم للساق الواحدة سارة سمير

خالد عبد الحفيظ العدل

عضو لجنة كرة القدم للساق الواحده

جدير بالذكر أن اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، تولي اهتمامًا كبيرًا برياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.