بالصور.. كواليس مسلسل بـ"100" راجل.. وسمية الخشاب: أنتهي غدا من تصوير العمل

يواصل فريق عمل مسلسل بـ"100" راجل بطولة النجمة سمية الخشاب تصوير مشاهد العمل الدرامي

ويسعى صناع العمل للانتهاء من باقي المشاهد في أسرع وقت، وخصت النجمة سمية الخشاب "البوابة نيوز" بصور حصرية من كواليس العمل خلال تصوير بعض المشاهد.

وأوضحت الخشاب، أن العمل لاقي إعجاب كبير وتفاعل ضخم خلال عرض أولى الحلقات، مشيرة انها سعيدة بردود الفعل التي تلقتها علي المسلسل.

وقالت سمية في تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز”: "أقدم لوناً ًمختلفاً عن أي عمل سبق وقدمته وأواصل تصوير باقي مشاهدي وغداً انتهي من تصوير المسلسل نهائياً"

مسلسل ب 100 راجل يشارك في بطولته سمية الخشاب محمود عبد المغني هالة فاخر ونخبة من النجوم اخراج إبرام نشأت.