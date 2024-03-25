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الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

بالصور.. كواليس مسلسل بـ"100" راجل.. وسمية الخشاب: أنتهي غدا من تصوير العمل

النجمة سمية الخشاب
النجمة سمية الخشاب داخل كواليس مسلسل ب 100 راجل
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يواصل فريق عمل مسلسل بـ"100" راجل بطولة النجمة سمية الخشاب تصوير مشاهد العمل الدرامي

ويسعى صناع العمل للانتهاء من باقي المشاهد في أسرع وقت، وخصت النجمة سمية الخشاب "البوابة نيوز" بصور حصرية من كواليس العمل خلال تصوير بعض المشاهد.

وأوضحت الخشاب، أن العمل لاقي إعجاب كبير وتفاعل ضخم خلال عرض أولى الحلقات، مشيرة انها سعيدة بردود الفعل التي تلقتها علي المسلسل. 
وقالت سمية  في تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز”: "أقدم لوناً  ًمختلفاً عن أي عمل سبق وقدمته وأواصل تصوير باقي مشاهدي وغداً انتهي من تصوير المسلسل نهائياً"
مسلسل ب 100 راجل يشارك في بطولته سمية الخشاب  محمود عبد المغني هالة فاخر ونخبة من النجوم اخراج إبرام نشأت.

البوابة نيوز ب 100 راجل النجمة سمية الخشاب سعيدة بالنجاح وغدا انتهي من تصوير العمل