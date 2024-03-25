تدريبات بدنية قوية للاعبي الزمالك استعدادا لفيوتشر بالكونفيدرالية

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته مساء اليوم الاثنين على ملعب النادي، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين لمدة 24 ساعة عقب خوض الودية الأخيرة أمام فريق زد يوم السبت الماضي، في إطار الاستعداد لمواجهة فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ووضع الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، برنامجًا تأهيليًا وبدنيًا خاصًا للاعبين على هامش المران، لتجهيزهم بالشكل الأمثل للمباراة المقبلة أمام فيوتشر.

وخاض لاعبو الزمالك تدريبات بدنية داخل صالة الجيمانيزيوم بالنادي تحت قيادة جواوو ميجيل مدرب الأحمال وأعضاء الجهاز الفني، وعقب ذلك خاض اللاعبون فقرة تأهيلية خاصة داخل أرضية الملعب، تضمنت تدريبات بدنية متنوعة بجانب فقرة أخرى بالكرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل باستاد القاهرة.