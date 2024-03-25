 جوليان أوبير يكتب: شبح ميونيخ.. هل يتعين على الغرب أن يموت من أجل أوكرانيا؟

منذ سقوط الاتحاد السوفيتي، أثيرت مسألة التدخل العسكري مرات عديدة بالنسبة للدول الغربية، على خلفية حالتين محددتين، كوسوفو والعراق، اللتين تشكلان اليوم قطبي المناقشة حول التدخل. يمكننا أن نقول إنه يتكون إلى حد كبير من تأليب أحدهما ضد الآخر.

فمن ناحية، يمكننا أن نستشهد بتدخل منظمة حلف شمال الأطلسي في كوسوفو (١٩٩٩)، والذي استجاب لكل الشروط "الصحيحة" مسبقًا: الإجماع على الحاجة إلى التدخل عسكريًا (على الأقل إقليميًا)، والوضوح النسبي للنوايا، والاستجابة لأزمة إنسانية وكارثة وشيكة.. واتسمت العملية العسكرية باستخدام العنف بشكل مدروس ومتناسب. وبعد ذلك، كانت النتائج إيجابية: السقوط السلمي لميلوسيفيتش، واستقرار كوسوفو، والاستقرار الإقليمي.

ومن ناحية أخرى، يمكننا أن نستشهد بالتدخل الأمريكي في العراق (٢٠٠٣)، وهو توأم سلبي لمثال كوسوفو. وقبل ذلك، كان هناك مجتمع دولي منقسم، وكانت هناك الأسباب المشكوك فيها والخاطئة جزئيًا للتدخل، فضلًا عن الافتقار إلى الإلحاح. وقد أثارت العملية العسكرية تساؤلات مشروعة حول مدى تناسب الرد العسكري والجرائم ضد العراق.. بعد ذلك، خلفت العملية بلدًا يعاني من انعدام الأمن ومستقبل غامض.

وفي مواجهة الأزمة الأوكرانية، أصبحت المشكلة مثقلة بعامل إضافي: خطر اندلاع حريق عالمي.. بوتين ليس ميلوسيفيتش أو صدام حسين. لذلك، فإن الإغراء الطبيعي ليس النظر إلى تكوين التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بل ما قبل سقوط جدار برلين، أو حتى قبل عام ١٩٤٥.

في نهاية ثلاثينيات القرن العشرين، أطلق داعية السلام والاشتراكي مارسيل ديات عنوان "الموت من أجل دانزيج؟". ترددت أوروبا في النضال من أجل استقلال دانزيج، هذا الجيب الحر الذي تم إنشاء الممر البولندي حوله بموجب معاهدة فرساي.

وبعد مرور ما يقرب من مائة عام، هل يتعين علينا أن نموت من أجل كييف؟.. إن شبح تكرار التاريخ، وخاصةً فترة ما بين الحربين العالميتين، يخيم على أوروبا، لأن التدخل في عام ١٩٣٨ كان بمثابة إيقاظ صراع عالمي ثانٍ، تمامًا كما نخشى اليوم صراعًا ثالثًا مع موسكو.

وفي خطاب ألقاه في براغ، دعا الرئيس الفرنسي حلفاء أوكرانيا إلى "أن يكونوا على مستوى المهمة" من خلال التأكيد مجددًا على ضرورة عدم استبعاد إرسال قوات برية، إذ قال: "إننا بالتأكيد نقترب من لحظة في أوروبا حيث سيكون من المناسب إرسال قوات برية.. لقد عادت الحرب إلى أراضينا، والقوى التي أصبح من غير الممكن إيقافها تعمل على توسيع نطاق التهديد، وتهاجمنا أكثر كل يوم.. سيتعين علينا أن نرتقي إلى مستوى التحدي والتاريخ والشجاعة". فكيف لنا ألا نرى إشارة إلى توبيخات تشرشل في عام ١٩٣٨؟

قال رجل الدولة البريطاني العظيم هذه الجملة اللاذعة قبل مؤتمر ميونيخ، حيث كتب إلى لويد جورج: "لدي انطباع بأنه سيتعين علينا الاختيار خلال الأسابيع القليلة المقبلة بين الحرب والعار، وليس لدي شك كبير في النتيجة من هذا الاختيار".

كان الموقف الفرنسي الأخير، الذي يتناقض مع الأشهر الأولى من الصراع عندما وضع إيمانويل ماكرون نفسه كوسيط محايد، موضوعا لسيل من ردود الفعل المتباينة في الغرب، حيث نأت الولايات المتحدة، مثل ألمانيا، بنفسها عن التصريحات التي يشتبه في أنها تثير استفزازًا وتمثل تصعيدًا.

نعود دائمًا إلى المعضلة الأبدية. هل يجب أن ندخل في الحرب بشكل وقائي (Si vispacem، para bellum) أم نحاول عدم التصعيد لإنقاذ السلام؟ وقد يرى البعض إعادة قراءة أوتو فون بسمارك الذي قال: "الحرب الوقائية تعادل الانتحار خوفا من الموت". ولكن في الحالة الأوكرانية، الحرب قائمة بالفعل والسؤال هو ما إذا كان ذهاب الغربيين إلى أوكرانيا بمثابة سكب الماء أو الزيت على الحريق الصغير الحالي. أذكر أنني تدخلت ذات يوم في المترو، بينما كان زميلي في المقعد يضايقه اثنان من البلطجية، لأنني فهمت أنه إذا خرجت الأمور عن السيطرة سأكون متورطا في كل الأحوال. في هذه الحالة، يمكنك أيضًا التدخل مسبقًا لتهدئة الأمور.

غالبًا ما تتم إهانة الحمائم على أنهم "Munichoises"، في إشارة إلى مأساة ميونيخ (٢٩-٣٠ سبتمبر ١٩٣٨)، وهو مؤتمر السلام الذي استسلمت فيه فرنسا وبريطانيا العظمى لهتلر. أولئك الذين يعارضون إرسال قوات برية إلى أوكرانيا يواجهونهم بكلام جوزيف جوبلز الذي قال بعد ميونيخ "كان بإمكانهم قمعنا، لكنهم لم يفعلوا ذلك. لقد تركونا وشأننا وتركونا ننزلق إلى منطقة الخطر، واستطعنا أن نتفادى المزالق. وعندما كنا مستعدين، ومسلحين بشكل جيد، وأفضل منهم، أعلنوا الحرب!". ولكن في الحالة الأوكرانية نستطيع أن نقول إن قدرة روسيا على تحسين أسلحتها في الأشهر المقبلة على المحك، وأننا، على النقيض من النازيين، نستطيع أن نعتقد أنه كلما طال أمد الصراع ضعفت كييف. لن تكون الحمائم من دعاة السلام الانهزاميين، بل من الواقعيين الواضحين.

على أية حال، وعلى الرغم من أننا لسنا في الوضع الذي كان عليه عام ١٩٣٨ بالضبط، فإن شبح ميونيخ لا يزال يطارد اللاوعي الغربي.

وكان ذلك الشبح أيضًا بمثابة تأثير كبير على القرارات السياسية التي تم اتخاذها في الفترة من عام ١٩٥٠ إلى عام ١٩٧٠. والحقيقة أن جيلًا كاملًا من الزعماء الأمريكيين (وأبرزهم دين جودرهام آتشيسون، وجون فوستر دالاس) شهدوا في شبابهم مأساة ميونيخ. وكان أحد دروسها عالقًا في أذهانهم، وهو أن الفشل في التصدي للعدوان ــ أينما وكيفما حدث ــ يضمن ضرورة معارضته لاحقًا، وفي ظروف صعبة. تم توضيح التأثير النفسي لميونيخ بعد رد الفعل على إخفاقات ستالين، وعلى سياسة احتواء كوريا في فيتنام. ثم وضع تغير الأجيال وكارثة فيتنام هذا التراث في منظوره الصحيح: ليس بالضرورة أن تنتهي كل التدخلات بانتصار "الخير".

وبالعودة إلى أوكرانيا، فإن المشكلة الرئيسية هي أننا لا نملك جميع المعلومات في متناول اليد. وتكمن الصعوبة برمتها في أننا لا نعرف ما إذا كان بوتين، بمجرد استيعاب أوكرانيا، قد يهاجم دولًا أخرى، مثل هتلر. المقارنة مغرية.. بنفس الطريقة التي قام بها الفوهرر الألماني، بعد عشرين عامًا من معاهدة فرساي، بتفكيك الحدود الموروثة من الصراع العالمي السابق، من أجل استعادة القوة الألمانية، كان الزعيم الروسي يضع سكينًا على الوضع الراهن الموروث من سقوط ألمانيا. أما الاتحاد السوفيتي، أي الخطوط الفاصلة/الحدود الموروثة من الحرب الباردة، فقد "انتصرت" فيها واشنطن.

من جهتي، أعتقد أن الأسلحة النووية تغير الوضع تمامًا عندما يتعلق الأمر بتحليل متلازمة ميونيخ، لأن الردع يعمل في كلا الاتجاهين: فكما أن باريس ليس لديها مصلحة في الدخول في تصعيد مع موسكو، فإن بوتين أيضًا يعلم أنه إذا ذهب إلى أبعد من ذلك، فإنه سيخاطر بشكل كبير بالانتحار. ولهذا السبب أعتقد أنه من الحكمة تجنب التصعيد العسكري من خلال حصر الصراع في حدود أوكرانيا، مع مساعدة جيوش كييف بشكل غير مباشر.

جوليان أوبير: سياسي فرنسي اُنتخب نائبًا عن الجمهوريين، خلال الانتخابات التشريعية لعام 2012، ثم أُعيد انتخابه عام 2017، ولم يوفق فى انتخابات 2022، وهو حاليًا نائب رئيس الحزب الجمهوري ورئيس الحركة الشعبية «أوزيه لافرانس»، يكتب تحليلًا مُتكاملًا حول التدخل العسكرى الغربى فى بعض الدول، ويربطه بالوضع الراهن فى أوكرانيا.