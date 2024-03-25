افتتاح النسخة الـ13 من المنتدى الدولي "أتوم أكسبو" بروسيا

تستضيف حديقة العلوم والفنون “سيريوس” المنتدى الدولي ATOMEXPO 2024 في 25 و26 مارس الجاري، هذه هي الطبعة الثالثة عشرة من الحدث الذي تم تنظيمه بدعم من شركة روساتوم، وسيجمع المنتدى تقليديا ممثلي السلطات العامة، والجهات الفاعلة العالمية في مجال الطاقة النووية، والخبراء الدوليين البارزين.

يحضر أكثر من 4500 مشارك إلى المنتدى، بما في ذلك ممثلو 75 شركة من الدول الأجنبية والكيانات الحكومية والمنظمات الدولية، ويتضمن برنامج المنتدى 40 مائدة مستديرة وحلقات نقاش. من بين الضيوف الرئيسيين رفيعي المستوى للحدث نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل تشوداكوف، ووزير الهيدروليكا والطاقة والمناجم البوروندي إبراهيم أويزي، ووزير الخارجية والتجارة المجري بيتر زيجارتو، ووزيرة الصحة الصربية الدكتورة دانيكا غروجيتشيتش.

ويبث المنتدي اليوم الاثنين، أول أيام المنتدي مباشرة من مدينة سيفيرسك في منطقة تومسك، التي تستضيف أول محطة للطاقة النووية من الجيل الرابع في العالم، سيؤكد المرفق على الهواء أن وحدة التصنيع واعادة التصنيع الخاصة به جاهزة للعمل لإنتاج الوقود النووي.

ويتبع البث جلسة عامة بعنوان "تمكين المستقبل النظيف"، يحضرها نائب المدير العام ورئيس إدارة الطاقة النووية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل تشوداكوف، ووزير الخارجية والتجارة المجري بيتر زيجارتو، ووزير الصحة الصربي الدكتورة دانيكا غرويتشيتش، ووزير الطاقة البيلاروسي فيكتور كارانكيفيتش، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي الدكتور ألبارسلان بايراكتار، والمدير العام للرابطة النووية العالمية (WNA) ساما بلباو إي ليون، والمدير العام لشركة روساتوم أليكسي ليخاتشيف، ورئيس مجلس إدارة كازاتومبروم ميرزان يوسوبوف، والممثل الرئاسي الخاص للتنمية الرقمية ديمتري بيسكوف.

كالعادة، سيضم AtomExpo احتفالات توقيع اتفاقات شراكة؛ فعلى مدار تاريخ المنتدى، كان هناك توقيع لأكثر من 500 اتفاقية بقيمة إجمالية قدرها 63 مليار دولار أمريكي.