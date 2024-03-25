أوكرانيا: تسجيل 60 اشتباكا قتاليا مع الجيش الروسي خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، صباح اليوم الإثنين، أن إجمالي 60 اشتباكا قتاليا وقعوا في ساحة المعركة الأوكرانية خلال ال(24) ساعة الماضية مع الجيش الروسي.



ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية الرسمية عن الهيئة قولها - في بيان صحفي - "إن الجيش الروسي شن 33 هجوما صاروخيا و70 غارة جوية، فضلا عن 91 وابلا من الصواريخ، على مواقع القوات الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان، مما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين، فيما تواصل القوات الأوكرانية إلحاق خسائر بالقوى البشرية والمعدات الروسية".



وأضاف البيان أن القوات الصاروخية الأوكرانية أصابت منظومتين للدفاع الجوي و3 قطع مدفعية ومحطة حرب إلكترونية للجيش الروسي خلال نفس الفترة.



وعلى صعيد متصل، أكدت الإدارة العسكرية الإقليمية في مدينة (ميكولايف) الأوكرانية، إصابة 11 شخصا في هجوم روسي على مدينة ميكولايف بطائرة روسية بدون طيار من طراز شاهد 131/136.



وذكرت الإدارة - في بيان نقلته (يوكرينفورم) - أنه حتى اليوم، وأثناء العمل القتالي للدفاعات الجوية الأوكرانية، سقطت شظايا طائرة بدون طيار من طراز شاهد-131/136 على منازل خاصة وتسببت في اشتعال النيران في مبنى سكني وسيارتين، وتم إخماد الحريق على الفور، كما لحقت أضرار بالمنازل الخاصة القريبة.



وأشار البيان إلى أنه أصيب 11 شخصا، فيما تلقى 9 منهم المساعدة الطبية على الفور، وتم نقل اثنين إلى المستشفى.