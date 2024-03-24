محافظ الدقهلية يلتقي بـ10 متقدمين لشغل منصب مدير عام التعاون الزراعي

ترأس الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، لجنة القيادات لاختبار قائم بعمل مدير عام التعاون الزراعي بالدقهلية من بين 10 متقدمين بالقطاع الزراعي بالمحافظة، لتيسير أعمال الإدارة لحين شغل الوظيفة، بالطرق القانونية.

إجراء مقابلات لـ10 متقدمين لشغل منصب مدير عام التعاون الزراعي فى الدقهلية:

ضمت اللجنة في عضويتها هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، والمهندس اسعد منادي، محمد وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية وفكرية سلامة، مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، وباسم الشريف، مدير عام التفتيش والمتابعة والقائم بعمل مدير عام مكتب محافظ الدقهلية و ياسر الغريب، مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة و أمل السعيد، مدير الموارد البشرية والدكتورة صفاء فتوح وكيل إدارة الشئون القانونية بالمحافظة.

واكد مختار، أن المقابلات والاختبارات أجريت بكل الشفافية بين المتقدمين حرصا علي تكافؤ الفرص لاختيار أكفأ وأفضل العناصر وفقا للأسس والقواعد والشروط التي تتطلبها الوظيفة وذلك تنفيذا للقانون.

محافظ الدقهلية يجرى مقابلات لشغل منصب مدير التعاون الزراعي

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