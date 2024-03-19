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الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ الدقهلية يوجه بعقد لقاءات توعوية للمواطنين بخطورة القضية السكانية

اجتماع محافظ الدقهلية
اجتماع محافظ الدقهلية بأعضاء المجلس الإقليمي للسكان
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عقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء، اجتماعاً بأعضاء المجلس الإقليمي للسكان لبحث ومناقشة مؤشرات المحافظة لعام ( 2021 - 2022 - 2023 ) في القضية السكانية وعرض الاستراتيجية الوطنية السكانية 2023 / 2030 .

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة وأعضاء المجلس القومي للسكان ووكلاء الوزارة.

وأكد " مختار " علي أن الزيادة السكانية هي أحد معوقات عملية التنمية والبناء التي تشهدها مصر وأحد أسباب انتشار البطالة والأمية ، مشيراً إلي أن الزيادة السكانية هي قنبلة موقوتة تهدد الاقتصاد وتعرقل عجلة الإنتاج وضعف التعليم والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

ووجه المحافظ بضرورة عقد لقاءات وندوات توعوية بمشاركة كافة الجهات المعنية لتوعية المواطنين بخطورة القضية السكنية علي المجتمع ككل ، وحجم خطورة الزيادة السكانية علي الفرد في ضياع حقه في التعليم والرعاية الصحية الكاملة وفرص العمل وخطورتها علي الاقتصاد الوطني للدولة .

وأكد " مختار " علي أن القضية السكانيه من أخطر القضايا المجتمعية التي تواجه مصر وتحتاج الي تضافر جهود كافة الجهات لوضع حلول لها ، سواء المديريات الخدمية والجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا والأزهر والأوقاف والكنيسة .

وأشار " المحافظ " الي أن الهدف من تنظيم الزيادة السكانية هو ضمان حياة كريمة للأجيال الحالية والقادمة من تعليم وصحة وفرص عمل ، ولكي يخرج لنا جيل واعي ومثقف ومتسلح بسلاح العلم والمعرفة .

يذكر أن الاستراتيجية الوطنية السكانية 2023 / 2030 تضمن عدد من المحاور وهي ( حوكمة الملف السكاني والبيئة - الاستثمار في الثروة البشرية - ضمان الحقوق الانجابية - الاتصال والإعلام من أجل التنمية - التعليم والتعلم - تدعيم دور المرأة) .

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