وزير التعليم: استخدام باركود لأوراق أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية لضمان تأمينها

أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على استخدام تقنية الباركود لأوراق الأسئلة فى امتحانات الشهادة الاعدادية لضمان تأمينها والحفاظ على سريتها، وضمان حقوق ومصلحة الطالب.

ووجه الوزير بضرورة مواصلة الاجراءات الدقيقة الخاصة بالتفتيش قبل دخول الامتحانات لمختلف المراحل والتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية "هاتف محمول- سماعات - ساعات سمارت أو الكترونية"، بالإضافة إلى التنبيه على الملاحظين بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وعدم حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان نهائيًا.

وعقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماعًا، اليوم، مع قيادات التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لمتابعة العملية التعليمية، واستعراض الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائب المحافظ، واللواء يسرى سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والمهندس محمد الصافي سكرتير المحافظة، وعلى عبد الرؤوف مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطى مستشار المحافظ للمشروعات القومية.