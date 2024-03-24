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الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

هطول أمطار غزيرة بكفر الشيخ

آثار الأمطار في شوارع
آثار الأمطار في شوارع كفر الشيخ
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تعرضت محافظة كفر الشيخ ، اليوم الأحد ، لهطول أمطار مابين متوسطة وغزيرة خاصة في المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط في مراكز البرلس وسيدي سالم و الحامول ومطوبس.

وتسببت الأمطار في غرق الشوارع بعدد من المناطق، ودفعت الوحدات المحلية لمجالس المدن بسيارات الكسح الشفط مياه الأمطار من الشوارع .

وفي سياق متصل ، انخفضت درجات الحرارة بشكل ملحوظ ، وشعر المواطنون بالبرودة ، في ساعات النهاردة وسط توقعات بمزيد من الانخفاض في فترات الليل، ولم تؤثر الأمطار علي حالة الملاحة البحرية بميناء البرلس، وكذلك سروح الصيادين في مياه بحيرة البرلس.

وأعرب المزارعون بكفر الشيخ، عن سعادتهم بنزول المطر، وخاصة المزارعون الذين قاموا بزراعة محصول القمح والبرسيم.

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أمطار مابين متوسطة وغزيرة علي محافظة كفر الشيخ انتظام العمل بميناء البرلس بكفر الشيخ سروح مراكب الصيد ببحيرة البرلس فرحة المزارعون بنزول المطر بكفر الشيخ انتظام حركة الملاحة