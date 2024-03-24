هطول أمطار غزيرة بكفر الشيخ

تعرضت محافظة كفر الشيخ ، اليوم الأحد ، لهطول أمطار مابين متوسطة وغزيرة خاصة في المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط في مراكز البرلس وسيدي سالم و الحامول ومطوبس.

وتسببت الأمطار في غرق الشوارع بعدد من المناطق، ودفعت الوحدات المحلية لمجالس المدن بسيارات الكسح الشفط مياه الأمطار من الشوارع .

وفي سياق متصل ، انخفضت درجات الحرارة بشكل ملحوظ ، وشعر المواطنون بالبرودة ، في ساعات النهاردة وسط توقعات بمزيد من الانخفاض في فترات الليل، ولم تؤثر الأمطار علي حالة الملاحة البحرية بميناء البرلس، وكذلك سروح الصيادين في مياه بحيرة البرلس.

وأعرب المزارعون بكفر الشيخ، عن سعادتهم بنزول المطر، وخاصة المزارعون الذين قاموا بزراعة محصول القمح والبرسيم.