تركيا تعتقل 41 شخصا للاشتباه في ارتباطهم بداعش

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، اليوم الأربعاء، اعتقال السلطات التركية 41 شخصا يشتبه في أن لهم صلات بتنظيم "داعش" في عمليات في 12 محافظة.

وقال يرليكايا على منصة "إكس": إنه "بالتنسيق مع المديرية العامة لمديرية المخابرات الأمنية وإدارة مكافحة الإرهاب؛ ونتيجة للعمليات التي نفذتها أقسام شرطة المحافظات ضد تنظيم داعش الإرهابي في 12 محافظة، بما في ذلك بولو وإسكي شهير وإسطنبول وكيركالي وكلس وكوجايلي ونفسهير وسكاريا وغازي عنتاب وشانلي أورفا ودوزجي ومانيسا".

وأضاف: "تم القبض على 5 مشتبه بهم يعملون ضمن تنظيم داعش الإرهابي في بولو، وواحد في إسكي شهير، و10 في إسطنبول، و5 في كيركالي، و5 في كلس، و4 في قوجه ايلي، و3 في نفسهير، وواحد في سكاريا، وواحد في غازي عنتاب، و3 في شانلي أورفا، وواحد في دوزجي، و2 في مانيسا".

وتابع قائلا: "إن العمليات أسفرت عن مصادرة بنادق غير مرخصة، وعدد كبير من المواد الرقمية وكمية كبيرة من العملات الأجنبية والليرة التركية".