محافظ المنوفية يتابع أعمال إنشاء موقف قويسنا النموذجي الجديد

اختتم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم جولته الميدانية الموسعة بتفقد مستجدات أعمال إنشاء موقف قويسنا النموذجي الجديد علي مساحة 2 فدان ، وذلك فى إطار رؤية المحافظ البناءة لإنشاء مواقف حضارية ومتكاملة لخدمة أبناء المحافظة للحد من الزحام وتحقيق السيولة للمركبات داخل المدينة ، جاء ذلك بحضور سامى سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، والمهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة.

واستمع محافظ المنوفية لشرح عن المخطط الهندسي للموقف النموذجي ، موجهاً بتذليل العقبات لتسريع وتيرة العمل ورفع معدلات الإنجاز للانتهاء من المشروع وفق الجداول الزمنية المقررة لخدمة الأهالي والارتقاء بمستوى جودة الخدمات.

وتفقد المحافظ أعمال تطوير وتوسعات طريق قويسنا – شبين الكوم ( مطلع كوبري جيهان ) بطول 400 م تقريباً، حيث جارى الانتهاء من إنشاء حارات مرورية جديدة بالطريق تساهم في الحد من الزحام وتحقيق السيولة للمركبات ، ووجه المحافظ بوضع مقترح " يوتيرن" بالتنسيق مع المرور لتسهيل الحركة المرورية بمنطقة المعسكر ونادى الطلائع لتخفيف الاختناقات المرورية .

كما تفقد المحافظ أعمال رصف طريق القاصد- جنزور كمحور مرورى جديد يربط بين طريق القاصد بكوبرى الكلابية بطول 5كم وبتكلفة 28 مليون جنيه، رافقه المحاسب السيد حسن رئيس مركز ومدينة شبين الكوم ، هناء عقيلة رئيس حى غرب ، المهندس شعبان الشبراوى مدير مديرية الطرق ، حيث جارى وضع طبقة الأساس بالطريق تمهيداً لأعمال الرصف المتكاملة ، وذلك فى إطار خطة المحافظة لخلق محاور جديدة تخدم المواطنين وتخفيف الكثافات المرورية .

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