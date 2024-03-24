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الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ المنوفية يتابع أعمال إنشاء موقف قويسنا النموذجي الجديد

جانب من الجولة
جانب من الجولة
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اختتم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية  اليوم  جولته الميدانية الموسعة بتفقد مستجدات أعمال إنشاء موقف قويسنا النموذجي الجديد علي مساحة 2 فدان ، وذلك فى إطار رؤية المحافظ البناءة لإنشاء مواقف حضارية ومتكاملة لخدمة أبناء المحافظة للحد من الزحام وتحقيق السيولة للمركبات داخل المدينة ، جاء ذلك بحضور سامى سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، والمهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة.
واستمع محافظ المنوفية لشرح عن المخطط الهندسي للموقف النموذجي ، موجهاً بتذليل العقبات لتسريع وتيرة العمل ورفع معدلات الإنجاز للانتهاء من المشروع وفق الجداول الزمنية المقررة لخدمة الأهالي والارتقاء بمستوى جودة الخدمات.

وتفقد المحافظ أعمال تطوير وتوسعات طريق قويسنا – شبين الكوم ( مطلع  كوبري جيهان ) بطول 400 م تقريباً، حيث جارى الانتهاء من إنشاء حارات مرورية جديدة بالطريق تساهم في الحد من الزحام وتحقيق السيولة للمركبات ، ووجه المحافظ بوضع مقترح " يوتيرن"  بالتنسيق مع المرور لتسهيل الحركة المرورية بمنطقة المعسكر ونادى الطلائع لتخفيف الاختناقات المرورية .
كما تفقد المحافظ أعمال رصف طريق القاصد- جنزور كمحور مرورى جديد يربط بين طريق القاصد بكوبرى الكلابية بطول 5كم وبتكلفة 28 مليون جنيه، رافقه المحاسب السيد حسن رئيس مركز ومدينة شبين الكوم ، هناء عقيلة رئيس حى غرب ، المهندس شعبان الشبراوى مدير مديرية الطرق ، حيث جارى وضع طبقة الأساس بالطريق تمهيداً لأعمال الرصف المتكاملة ، وذلك فى إطار خطة المحافظة لخلق محاور جديدة تخدم المواطنين وتخفيف الكثافات المرورية .

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الاختناقات المرورية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المنوفية شبين الكوم محافظ المنوفية