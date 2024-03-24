سفير روسيا لدى واشنطن: أمريكا لم تمرر معلومات محددة قبل هجوم موسكو

أكد أناتولي أنتونوف، السفير الروسي لدى واشنطن، إن الإدارة الأمريكية لم تمرر، عبر السفارة الروسية في واشنطن، أي معلومات محددة حول استعدادات لشن العمل الإرهابي الذي وقع بقاعة الحفلات الموسيقية "كروكوس سيتي هول".

وأضاف أنتونوف في تصريحات لوكالة تاس الروسية للأنباء: "أود أن أقول إن رد فعل واشنطن الرسمي بالأمس كان خافتا إلى حد ما، في حين صدرت بالفعل تصريحات واضحة عن الموقف العلني اليوم والسؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كان المسؤولون الأمريكيون قد مرروا كل المعلومات المتاحة إلى الجانب الروسي."

ومن ناحية أخرى، قال السفير الروسي لدى واشنطن، إن الهجمات الإرهابية والحرب الهجينة من جانب الغرب لن تجبر روسيا على تغيير مسارها وسياستها الخارجية.

وأضاف أنتونوف "أريد أن أقول إنه لن تحدث تغييرات في السياسة الخارجية، وفي مسار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خاصة بعد الانتخابات - لن يحدث أي شيء".

وقال أنتونوف، في إشارة إلى العمل الإرهابي الذي وقع في قاعة مدينة كروكوس، إن "مثل هذه الهجمات الجبانة لن تغير خطنا ومسارنا وسنواصل عملنا".

وأضاف أنتونوف أن الغرب هو الذي اختار خط الحرب الهجين مع روسيا.

وقال أنتونوف "إذا اختاروا خطهم الذي يهدف إلى تقويض روسيا، وتوجيه هجمات ضد روسيا، بمساعدة أوكرانيا في هذه الحالة، الآن، فهذا هو خيارهم".

وحذر أنتونوف من أنه "يتم تدمير كل ما يزودون كييف به والمواد التي يرسلونها".