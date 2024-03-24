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الأحد 24 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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الداخلية تواصل مداهمة أوكار تجارة المخدرات في المحافظات

مضبوطات
مضبوطات
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واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتى أمن (الفيوم – المنوفية – بنى سويف - الجيزة - البحيرة - أسوان) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:
 

مديرية أمن الفيوم
ضبط (عاطلان "لهما معلومات جنائية") وبحوزتهما (كمية من مخدرى "الحشيش، البودر"- سلاح أبض).
 

مديرية أمن المنوفية
ضبط (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (1,200 كيلو جرام لمخدر الهيروين ، كمية لمخدرى "الحشيش ، الأيس").
 

مديرية أمن بنى سويف
ضبط (عاطل) وبحوزته (10 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

مديرية أمن الجيزة
ضبط (عاطل وربة منزل) وبحوزتهما (1,250 كيلو جرام لمخدر الهيروين- ميزان حساس).
     
مديرية أمن البحيرة
ضبط (عاطل له معلومات جنائية) وبحوزته (1,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 بندقية خرطوش وعدد من الطلقات النارية).
 

مديرية أمن أسوان
ضبط (عاطل) وبحوزته (20,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الشابو – عدد من الأقراص المخدرة - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات النارية – ميزان حساس).
 

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,6 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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