الداخلية تواصل مداهمة أوكار تجارة المخدرات في المحافظات

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتى أمن (الفيوم – المنوفية – بنى سويف - الجيزة - البحيرة - أسوان) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:



مديرية أمن الفيوم

ضبط (عاطلان "لهما معلومات جنائية") وبحوزتهما (كمية من مخدرى "الحشيش، البودر"- سلاح أبض).



مديرية أمن المنوفية

ضبط (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (1,200 كيلو جرام لمخدر الهيروين ، كمية لمخدرى "الحشيش ، الأيس").



مديرية أمن بنى سويف

ضبط (عاطل) وبحوزته (10 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

مديرية أمن الجيزة

ضبط (عاطل وربة منزل) وبحوزتهما (1,250 كيلو جرام لمخدر الهيروين- ميزان حساس).



مديرية أمن البحيرة

ضبط (عاطل له معلومات جنائية) وبحوزته (1,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 بندقية خرطوش وعدد من الطلقات النارية).



مديرية أمن أسوان

ضبط (عاطل) وبحوزته (20,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الشابو – عدد من الأقراص المخدرة - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات النارية – ميزان حساس).



هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,6 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.