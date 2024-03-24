ناقد فني: مسلسلات الـ15 حلقة أبهرت وأنعشت المشاهدين في رمضان

أثنى الناقد الفني أحمد سعد الدين على مسلسلات الـ15 حلقة التي تُعرض في رمضان، واصفاً إياها بـ «القنبلة التي هزت عرش المسلسلات الطويلة»، مشيرا إلى أنها كسرت حاجز ضرورة إقامة مسلسلات 30 حلقة، وذلك لأنها تتميز بالأحداث السريعة والمشوقة التي تجذب المشاهدين.



و أضاف سعد الدين خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكستر نيوز، أنّ فكرة المسلسلات القصيرة لم تعد مرهونة بقيمة الفنان الذي يقوم بها، فهذا العام هناك نجوم وأسماء مهمة أضافوا رونقا على فكرة الحلقات ذات الـ15 حلقة، وعلى رأس هذا العمل، هو الفنان الكبير يحيى الفخراني في مسلسله عتبات البهجة.



وتابع: «المسلسلات ذات الـ15 حلقة لا تعني أن المسلسل قصير، بل أن القيمة الدرامية تصلح لعدد هذه الحلقات، فبداية من أمس يتم لملمة جميع خيوط المسلسلات القصيرة، والتحضير للنهاية استعدادا لأعمال درامية جديدة»، موضحا: «تخلي المشاهد يحس أنه بينتعش في رمضان»؟