بمشاركة مبابي وكروس.. منتخب ألمانيا يضرب فرنسا بثنائية وديًا

ضرب منتخب ألمانيا، نظيره الفرنسي بثنائية دون رد، خلال المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب جروباما ستايديوم، ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

تستضيف ألمانيا، بطولة يورو 2024 في الصيف المقبل، حيث يقع المنتخب الألماني بالمجموعة الأولى رفقة منتخبات إسكتلندا، المجر، وسويسرا.

بينما يشارك منتخب فرنسا في يورو 2024، بالمجموعة الرابعة بجانب، سلوفاكيا، بلجيكا، ورومانيا.

شارك كيليان مبابي أساسيًا مع الديوك، ولم يسجل أو يصنع أي هدف، فيما عاد المخضرم توني كروس إلى تشكيل المانشافت الأساسي من جديد، بعد عودته في قرار اعتزاله اللعب الدولي، وصنع هدفًا بطريقة رائعة في اللقاء.

افتتح فلوريان فيرتز، التهديف مبكرًا وذلك بعد مرور 7 ثوان فقط من انطلاق صافرة بداية المباراة، بعد تمريرة سحرية من كروس.

وفي الشوط الثاني، جاء هدف منتخب الماكينات الثاني، عن طريق كاي هافيرتز في الدقيقة 49 من صناعة جمال موسيالا.